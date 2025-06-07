Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Donald Trump paylaştı: ABD ve Çin gelecek hafta Londra'da ticaret anlaşmasını görüşecek

Donald Trump paylaştı: ABD ve Çin gelecek hafta Londra'da ticaret anlaşmasını görüşecek

09:147/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
ABD ve Çin Londra'da ticaret anlaşmasını görüşecek
ABD ve Çin Londra'da ticaret anlaşmasını görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da ticaret anlaşmasının görüşüleceğini duyurdu. Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da ticaret anlaşmasının görüşüleceğini duyurdu.


ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini bildirdi.


Trump, sosyal medya hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.



#Çin
#ABD
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışanların alacağı ek mesai tutarları