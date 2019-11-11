Dünya Dördüncü ortak kara devriyesi Fıratın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı

Dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Haber Merkezi AA
Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde kara devriyesi başladı.
Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde kara devriyesi başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.

Türk ve Rus askerleri 3. ortak devriyesi kamerada
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Türk ve Rus askerleri 3. ortak devriyesi kamerada
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.


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