Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB#TSKpic.twitter.com/4uZZXvGl1T

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019