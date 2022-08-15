Dost ülke bağımsızlığını kutluyor

Pakistan, 19 Ağustos 1947’de kazandığı bağımsızlığının 75’nci yılını kutluyor. Bu çerçevede Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde de bir kutlama gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi

Törende Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan Şahbaz Şerif’in mesajları okundu. 2019’dan beri Hint işgali altında bulunan Keşmir bölgesi için de birlik ve beraberlik mesajları paylaşıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, konuşmasında Türk yetkililere her daim yanlarında oldukları için teşekkür ederken, 14 Ağustos'un kendilerine atalarının Alt Kıta Müslümanları için hayatlarını kendi iradelerine göre yaşayabilecekleri ayrı bir yurt sağlamak için verdikleri destansı demokratik mücadeleyi hatırlattığını belirtti.

Büyükelçilikte düzenlenen törende Ankara’da yaşayan birçok Pakistanlı törene katıldı. Törende bağımsızlığın 75.yılına özel pasta kesildi ve katılımcılar Pakistan’a özel şarkılarla eşlik etti.

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DÜNYA Bağımsızlığının 73. yılı kutlu olsun Pakistan