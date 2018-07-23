Dostum'a suikast girişimi: 14 ölü 60 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a Ankara dönüşünde suikast girişiminde bulunuldu. Yaklaşık 1 senedir Türkiye’de ikamet eden Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Kanlı saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

Raşid Dostum

KORUMALARI HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum, kendisini havaalanında karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrıldı. Dostum'un konvoyunun ayrılmasının hemen ardından havaalanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Saldırının ardından açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı olduğu anlaşılan patlamada kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ifade etti.

Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, patlamada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtti. Mecruh, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Saldırı sonrası Dostum, Kabil’de taraflarıyla bir araya geldi. Dostum, yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunduğu müddetçe kendisine destek veren Türk halkına ve devletine teşekkür etti. Türkiye Afganistan’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.