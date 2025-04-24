DSÖ: Aşılar Afrika'da 1,8 milyon hayat kurtardı

DSÖ Afrika Bölge Direktörlüğünden yapılan açıklamada, 2023'te yapılan aşılama kampanyası kapsamında Afrika'da en az 1,8 milyon hayatın kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika ülkelerinde hükümetlerin, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve DSÖ desteğiyle yürüttüğü kampanyalar sayesinde kızamık, çocuk felci ve rahim ağzı kanseri gibi hastalıkların büyük ölçüde önlendiği belirtildi.

"Çocuk felci vakalarında ciddi azalma görülüyor ancak bölgede aşıya erişemeyen çocuk sayısı ve devam eden salgınlar halen önemli bir sorun. Aşılamada büyük ilerlemeler kaydettik ancak önümüzde hala uzun bir yol var. Güçlü gelecek için aşılamaya yatırım yapmalıyız."