Dubai 5 milyar dolara Ay'ı dünyaya getirecek

Yakında, "Ay'da yürümek" mümkün olacak. Kanadalı mimarlık firması Moon World Resorts, Dünya'nın doğal uydusunun kopyası olan 5 milyar dolarlık benzersiz bir yapı inşa etme planlarını açıkladı.
Proje, insanların Dünya'dan ayrılmadan uzay turisti olmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. İçinde Ay'ın yüzeyinde (veya en azından ona çok yakın) olma hissine neden olan koşulların yaratılacağı 224 metre yüksekliğinde bir küre dikilmesi planlanıyor. Yılda 2.5 milyon turiste hizmet verecek
Ayrıca ziyaretçiler,
ana binanın (ay modeli) altında disk şeklinde bir yapıya ev sahipliği yapacak olan ve " Sky Villas" adı verilen 300 özel konuttan birini rezerve edebilecekler. Uzmanlara göre, inşaat sadece dört yıl sürecek.
Yeni cazibe merkezinin yılda yaklaşık 2.5 milyon turiste hizmet etmesi bekleniyor. Donanımhaber'de yer alan ahbere göre, gerçek uzayda seyahat etmek artık zengin dünyalılara 50 bin dolara mal oluyor. Dubai'de inşa edilecek olan bu turizm merkezinin ise sıradan turistler için uygun olması muhtemel.
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Sadece ormanda buldukları malzemelerle yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ikili yeni bir esere imza attı.
Ormanda yaşamı kolaylaşıracak fkirler sunup kanallarında canlı olarak yayınlayangenç youtuberlar yaptıkları her yapıyı canlı olarak paylaşmaya devam ediyor.
Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar ve... Görenler gözlerine inanamadı.
'Primitive Technology' ismiyle Youtube'da fenomen haline gelen genç adam yine yaptıklarıyla şaşırttı.
İşe ilk olarak ormanın derinliklerinde iki kuyu açarak başladılar.
Uzun süren çalışmanın ardından işlerine yarayacak iki kuyuyu açmayı başardılar.
Sıra o kuyuları yaşanır hale getirmeye geldi.
Her anını saniye saniye kaydeden ikilinin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
İşte o inanılmaz görüntüler...
Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar: Milyonlarca kişi izledi
Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar: Milyonlarca kişi izledi
Ormanın derinliklerinde yaptıklarıyla bir efsane haline gelen iki Youtuber bu kez yine çok konuşulacak bir esere imza attı. Yaptıklarının her anını saniye saniye kaydeden ikilinin görüntüleri milyonlarca kez izlendi.
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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin kapalı tabutu, TSİ 14.22'de Buckingham Sarayı'ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.
Kraliçe'nin dört çocuğu, Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, cenazenin arkasından yürüdü. Andrew ve Harry, kraliyet görevlerini bıraktığı için sivil giyinirken, diğer kardeşler üniformalarıyla yürüdü.
Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in naaşı, TSİ 19.00'da halkın ziyaretine açıldı.
Kraliçe'nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall'ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmek için dün geceden bu yana kuyrukta bekliyor.
ZİYARET EDECEKLER İÇİN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANACAK
İngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunmuştu.
Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, \"Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek.\" denilmişti.
Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.
Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, \"Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek.\" denilmişti.
Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.
Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirilmişti. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtilmişti.
Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizilmişti.
Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi,, cenaze parlamentoya ulaşmadan çok önce kuyruk oluşturmaya başladı. Kuyruk Lambet köprüsüne kadar taştı.
750 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Kuyruğun 8 kilometreyi bulabileceği, ziyaretin saatler sürebileceği belirtiliyor.
Elizabeth'in naaşını, dört günde 750 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.
Kraliçe'ye veda ziyaretleri başladı: 8 kilometrelik kuyruk
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, cenaze parlamentoya ulaşmadan çok önce kuyruk oluşturmaya başladı. Kuyruğun 8 kilometreyi bulabileceği, ziyaretin saatler sürebileceği belirtiliyor.