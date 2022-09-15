Dubai 5 milyar dolara Ay'ı dünyaya getirecek

Uzmanlara göre, inşaat sadece dört yıl sürecek.

Yakında, "Ay'da yürümek" mümkün olacak. Kanadalı mimarlık firması Moon World Resorts, Dünya'nın doğal uydusunun kopyası olan 5 milyar dolarlık benzersiz bir yapı inşa etme planlarını açıkladı.

Proje, insanların Dünya'dan ayrılmadan uzay turisti olmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. İçinde Ay'ın yüzeyinde (veya en azından ona çok yakın) olma hissine neden olan koşulların yaratılacağı 224 metre yüksekliğinde bir küre dikilmesi planlanıyor.

Yılda 2.5 milyon turiste hizmet verecek

Ayrıca ziyaretçiler, ana binanın (ay modeli) altında disk şeklinde bir yapıya ev sahipliği yapacak olan ve "Sky Villas" adı verilen 300 özel konuttan birini rezerve edebilecekler. Uzmanlara göre, inşaat sadece dört yıl sürecek.

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Yeni cazibe merkezinin yılda yaklaşık 2.5 milyon turiste hizmet etmesi bekleniyor. Donanımhaber'de yer alan ahbere göre, gerçek uzayda seyahat etmek artık zengin dünyalılara 50 bin dolara mal oluyor. Dubai'de inşa edilecek olan bu turizm merkezinin ise sıradan turistler için uygun olması muhtemel.

FOTOĞRAF 34 Sadece ormanda buldukları malzemelerle yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ikili yeni bir esere imza attı.

Ormanda yaşamı kolaylaşıracak fkirler sunup kanallarında canlı olarak yayınlayangenç youtuberlar yaptıkları her yapıyı canlı olarak paylaşmaya devam ediyor.

Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar ve... Görenler gözlerine inanamadı. 'Primitive Technology' ismiyle Youtube'da fenomen haline gelen genç adam yine yaptıklarıyla şaşırttı. İşe ilk olarak ormanın derinliklerinde iki kuyu açarak başladılar. Uzun süren çalışmanın ardından işlerine yarayacak iki kuyuyu açmayı başardılar.

Sıra o kuyuları yaşanır hale getirmeye geldi. Her anını saniye saniye kaydeden ikilinin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. İşte o inanılmaz görüntüler... Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar: Milyonlarca kişi izledi Ormanın derinliklerinde iki kuyu açtılar: Milyonlarca kişi izledi Ormanın derinliklerinde yaptıklarıyla bir efsane haline gelen iki Youtuber bu kez yine çok konuşulacak bir esere imza attı. Yaptıklarının her anını saniye saniye kaydeden ikilinin görüntüleri milyonlarca kez izlendi.



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