Dubai'de uçak düştü: 4 ölü

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Son 14 günde 14 şehit: PKK saldırıları neden arttı

Türkiye hem sınırları için de hem de Suriye ve Irak'ın iç kesimlerinde terörle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. PKK-YPG unsurlarının yabancı menşeli oldukça gelişmiş silahlarla düzenlediği saldırıların ardından herkesin aklında 'Neler oluyor?' sorusu oluştu. Yeni Şafak, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdllah Ağar'a şehit sayısında son dönemlerdeki artışının arkasında neler yattığını sordu. Ağar, PKK'nın saldırılarında Astana'dan Kandil'e, Türkiye'nin iç siyasetinden S-400 konusuna kadar oldukça farklı etmenlerin gerekçe olabileceğini anlattı.