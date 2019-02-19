Dünya Düğün katliama dönüştü 12 ölü
ASYA

Düğün katliama dönüştü: 12 ölü

Düğün katliama dönüştü: 12 ölü

Hindistan'da bir kamyon sürücüsü, düğün konvoyuna daldı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Hindistan'daki kazadan görüntüler.
Hindistan'daki kazadan görüntüler.

Hindistan'da bir kamyon sürücüsünün, aracın kontrolünü kaybedip düğün konvoyuna dalması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde, NH-113 karayolunda meydana geldi. Kalabalık bir düğün konvoyu yolda ilerlediği sırada, bir kamyon sürücüsü aracın kontrolünü kaybedip kalabalığın arasına daldı.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerini hemen terk etti. Kaza alanına birçok sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca polis, yaralılar arasında ağır yaralanan çocukların da bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

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