Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi: Çok iyi protesto oldu

Bangladeş’te soğan krizi bütün çabalara rağmen son bulmazken, bir kilogram soğan yaklaşık 250 takaya (19 lira) yükseldi. Bangladeşli vatandaşlar, çözüm bulunamayan soğan krizi üzerine komik video veya fotoğraflar çekip sosyal medya üzerine paylaşarak yaşananlara tepki göstermeye başladı.

Gelin ve damada fiyatı artan soğanı hediye ettiler.

Gelin ve damada soğan hediye ettiler

Comilla şehrinde gerçekleştirilen Ripon Mia adlı vatandaşın düğüne katılan damadın Shohid, Sipon ve Shajahan adlı 3 arkadaşı, 5 kilo soğan satın alıp hediye paketine sararak düğünde damat ve geline hediye etti. Olay sırasında çekilen görüntü daha sonra sosyal medya üzerinde paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.

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İzleyicilerin bazısı ise, “Çok iyi bir protesto oldu”, “Böyle eylem olur”, “Sonunda bunu da gördük” şeklinde yorumlar yaptı.