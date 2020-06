Dünya basınında bugün: İngiltere'de 10 milyon kişi tedavi sırasında bekleyebilir

New York Times: Salgın bakım evlerinden yayılıyor, hemşireler test yaptıramıyor

New York Times gazetesi manşetine New York'ta bakım evlerinde görev yapan hemşirelerin koronavirus testi yaptırma sorunları taşıdı. Gazete hemşirelerin ve bakım görevlilerinin haftada iki kez test yaptırmaları gerektiğini ama sigorta şirketlerinin test masraflarını ödemediğini yazdı. ABD'de her gün bakım evlerine gidip gelen görevlilerin virüsü yaydığına dikkat çekilen haberde ayrıca bakım evlerinde 32 bin kişinin öldüğü belirtildi. New York Times gazetesi ikinci manşetinde ie George Floyd'un Houston'daki anma törenine yer ayırdı. Haber George Floyd'dan milyonları harekete geçiren adam olarak bahsedildi.

The Guardian: Okula dönüş için acil eylem planı gerekli

Guardian gazetesi manşetinde İngiltere'nin Eylül'de açılması planlanan okullara yönelik acil bir eylem bulması gerektiğini yazdı. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 50 bini geçtiği ülkede yetkililer önlemlerin gevşetilmesi konusunda kararsız ve isteksiz. Ulusal Eğitim Birliği'nden Mary Bousted gazeteye yaptığı açıklama sürecin sonuçlarının eğitimde aylarca hissedileceğini söyledi.

Daily Express: İngiltere'de 10 milyon kişi tedavi listesinde olabilir

Daily Express gazetesi İngiltere'de yıl sonunda 10 milyon kişinin, tedavi listesinde bekliyor olabileceğini yazdı. Ulusal Sağlık Sistemi Konfederasyonu tarafından hazırlanan bir modellemeye göre aşı bulunmaması halinde veya ikinci dalganın yaşanması durumunda İngiltere'deki hastalar kapasiteyi aşacak.

Washington Post -Siyahilerin Hayatları Değerlidir protestoları kitlesel eylemlere dönüştü

Washington Post gazetesi George Floyd protestolarına geniş katılımı analiz etti. Gazetenin haberine göre aktivistler ve araştırmacılar protestoları desteklemenin yıllarca süren zemin çalışmasının sonucu olduğunu söylüyorlar. Birçoğu, , bir zamanlar aşırı gibi görünen politika değişikliklerini talep etmek için bir fırsat doğduğunu düşünüyor.

Daily Mirror- İngiltere'nin kayıp nesli

Gazete İngiltere'de henüz iyileşme aşamasına geçmeyen salgın sebebiyle 9 milyon çocuğun eylülde okula dönemeyeceğini yazdı. İngiltere'de okullar, personel yetersizliği ve sosyal mesafenin uygulanmayabileceği konusunda uyarıda bulunurken, eğitim bakanlığı da "uyuyor" olmakla suçlanıyor. Çocuk Komisyonu İngiltere Ofisi Başkanı Anne Lonffield ülkede kayıp bir neslin oluşacağını söylüyor.

Al Jazeera: Colombus heykeli yıkıldı

Al Jazeera manşetine ABD'nin Virginia eyaletindeki protestoları taşıdı. Virgina'da protestotocular Christopher Colombus'un heykelini yıktı. Colombus'un bu heykeli Güney'de dikilen ilk heykeldi. Al Jazeera ayrıca New York yasama organları ile ABD ordusu ve diğer bazı devlet organlarının ırk ayrımcılğına yönelik reformaları takvimlerine aldıklarını yazdı.