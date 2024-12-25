Dünya genelinde 2024'te birçok yolcu uçağı kazası yaşandı

Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinin ardından bu sene dünya genelinde yaşanan yolcu uçağı kazaları gündeme geldi.





Brezilya'nın Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, 9 Ağustos'ta Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü.





Kazada 58 yolcu ve 4'ü mürettebat olmak üzere 62 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle kimlik belirleme süreci zahmetli oldu.









Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezinin (CENIPA) soruşturması kapsamında kayıt cihazlarının incelenmesi sonucu pilotların buzlanmayla mücadelede zorluklarla karşılaştığını doğruladı.





Uçağa yetişemeyen 10 yolcu ise şans eseri kazadan kurtulmuş oldu.





Japonya

Japonya'da 2 Ocak'ta başkent Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı, ardından uçaklar pistte alev aldı.





Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti, pilot ise yaralı kurtuldu.





Yerel basının, Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Haneda Havalimanı kulesinin, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdiği ve sahil güvenlik uçağına bir süre pistten uzak durma talimatında bulunduğu öne sürüldü. Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.









ABD

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.





Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verildi. Alaska Hava Yolları, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiğini aktardı.





"737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı bildirilirken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Boeing 737 MAX 9" uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurdu.





Nepal

Nepal'de 24 Temmuz'da kalkışı sırasında pistte kaza yapan uçaktaki 18 kişi öldü.





Başkent Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkışı sırasında kayarak kaza yaptı.





Saurya Hava Yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken pilot yaralı kurtuldu.









Rusya'da askeri nakliye uçağı düşmesi sonucu 15 kişi öldü

Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağı 12 Mart'ta düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, İL-76 tipi askeri nakliye uçağının, motorun alev alması nedeniyle düştüğünü bildirdi. Uçaktaki 8 kişilik mürettebat ve 7 yolcu kazada yaşamını yitirdi.





Rusya'da 12 Temmuz'da "Sukhoi Superjet 100" tipi yolcu uçağı, Tretyakovo Havalimanı'ndan Vnukovo Havalimanı'na yaptığı uçuş sırasında düştü, uçakta bulunan 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.



