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Dünya Dünya genelinde her 6 çocuktan 1i çatışma bölgesinde yaşıyor
ORTADOĞU

Dünya genelinde her 6 çocuktan 1'i çatışma bölgesinde yaşıyor

Dünya genelinde 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde hayatını sürdürüyor. Afrika'da her 4 çocuktan biri, Orta Doğu'da ise 3 çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor. 2010'dan beri çatışma bölgelerindeki çocuk sayısı yüzde 34 artarken, çocuklara karşı işlenen suçlarda yüzde 170'lik artış oldu. Nijerya, yaklaşık 45 milyon ile en fazla çocuğun çatışma bölgesinde yaşadığı ülke durumunda. 2018'de 29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi.

Haber Merkezi AA
Afganistan, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de 5 bebekten birisi ilk çağlarını çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı.
Afganistan, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de 5 bebekten birisi ilk çağlarını çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı.

BM raporlarına göre, dünya genelinde 149 milyonu yoğun çatışma bölgelerinde olmak üzere 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 4 Haziran günü "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) olarak 1982'de ilan edildi.

Karar, o dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalmış Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için alındı.

Bu kararla, dünyanın farklı bölgelerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sömürülen, haksızlığa uğrayan veya öldürülen tüm çocukların acılarını duyurmak ve yaşananların önüne geçilebilmek için gerekli bilincin oluşturulması amaçlandı.

Kalıcı hasarlara yol açıyor

Çocuklar, küçük yaşta savaş gibi travmatik olaylara maruz kaldıklarında, bu durum hayatlarının devamında psikolojilerinde kalıcı hasarlara yol açıyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çocuklara karşı işlenen suçlar, çocukları savaşta kullanmak, öldürmek, cinsel istismar, alıkoyma, okul ve hastanelere saldırı ve insani yardımı engelleme gibi 6 başlıca suçtan oluşuyor.

415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor

Çocukları Kurtarın Vakfının "Çocuklar Üzerindeki Savaşı Durdur 2020" raporuna göre, 2018'de 149 milyonu yoğun çatışma bölgeleri olmak üzere 415 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor.

Bu da, neredeyse her 6 çocuktan birinin çatışma bölgesinde yaşadığı anlamına geliyor.

415 milyonun büyük çoğunluğunu, 170 milyon ile Afrika kıtasındaki çocuklar oluşturuyor.

Afrika'daki 4 çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor.

Orta Doğu'da ise 3 çocuktan biri çatışma bölgesinde hayatını sürdürüyor.

Rapora göre, 2010'dan beri çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayılarında yüzde 34'lük, çocuklara karşı işlenen suçlarda da yüzde 170'lik artış var.

En fazla çatışma bölgesinde yaşayan çocuk Nijerya'da

Nijerya'da yaklaşık 45 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor.

Nijerya'yı, Meksika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan takip ediyor.

29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi

BM Çocuklara Yardım Fonuna göre, 2018'de 29 milyon bebek çatışma bölgelerinde dünyaya geldi.

Afganistan, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen'de 5 bebekten birisi ilk çağlarını çatışma bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı.

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