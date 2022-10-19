​Dünya Kupası biletine Umre.

Ekonomi

2023 bütçesi refahı artıracak: Korku senaryosu yazanlar yanıldı

Ekonomik dönüşümün bütçesi olan 2023 bütçe taslağında, direkt olarak 84 milyon vatandaşa verilen hizmet ve desteklerin oluşturduğu refahı artırıcı kalemleri görüyoruz. Türkiye ekonomisi 2023 yıl sonunda 20 trilyon Türk Lirası ekonomik büyüklüğe sahip, 33-34 milyon insanın çalıştığı ve 14 milyon emeklinin bulunduğu çok büyük bir ekonomi olacak.