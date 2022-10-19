​Dünya Kupası biletine Umre.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi Katar, 21 Kasım-18 Aralık arasında gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası biletlerine sahip Müslümanların Suudi Arabistan'da vize ücreti ödemeden umre yapabileceklerini duyurdu. Katar'daki Dünya Kupası maçlarına katılan taraftarlara verilen Hayya kartına sahip olan vatandaşlar, yıl boyunca Mekke'de umre yapmak için ödeme yapmak zorunda kalmayacaklar. Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Vize Departmanı Müdür Yardımcısı Halid al-Shammari, Hayya kartı sahiplerinin gelecek yıl 11 Ocak'a kadar Suudi Arabistan'da kalabileceklerini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldığı bildirilirken turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Brezilya ve Almanya olduğu ifade edildi.