Dünya Dünya nüfusu hızla artıyor
ASYA

Dünya nüfusu hızla artıyor

2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu 8 milyar sınırını zorluyor. Dünya nüfusunun 2055’te 10 milyara çıkması beklenirken, Hindistan’ın, dört yıl sonra “en kalabalık ülke” unvanını Çin’den alacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en kalabalık kenti, 38 milyon nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo.
Dünyanın en kalabalık kenti, 38 milyon nüfusuyla Japonya’nın başkenti Tokyo.

KİLOMETREKAREYE 52 KİŞİ

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun verilerine göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu, yaklaşık 7,71 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun, 2055’te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Halihazırda dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşerken, ortalama yaş 30 olarak kayıtlara geçti. Tahminlere göre, bu sayı yüzyılın sonunda yaklaşık 11,2 milyara ulaşacak ve ortanca yaş 30’dan 41,6’ya yükselecek.

HİNDİSTAN ÇİN’İ GEÇECEK

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı Asya’da, yüzde 15’i Afrika’da, yüzde 10’u Avrupa’da, yüzde 8’i Latin Amerika ve Karayipler’de, geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşıyor. Çin 1,42 milyar, Hindistan 1,37 milyar nüfusuyla en kalabalık iki ülke durumunda. Çin, dünya nüfusunun yüzde 19’unu, Hindistan ise yüzde 18’ini oluşturuyor. Ancak dört yıl sonra Hindistan’ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olması öngörülüyor.
  • Türkiye 2023’te 87 milyon olacak
  • Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, Türkiye nüfusunun da 2023 yılında yaklaşık 87 milyon kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Tahminler, Türkiye’nin nüfusunun 2069 yılına kadar artarak 107,6 milyon kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı yönünde.
Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.