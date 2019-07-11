Dünya nüfusu hızla artıyor

KİLOMETREKAREYE 52 KİŞİ

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun verilerine göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu, yaklaşık 7,71 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun, 2055’te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Halihazırda dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşerken, ortalama yaş 30 olarak kayıtlara geçti. Tahminlere göre, bu sayı yüzyılın sonunda yaklaşık 11,2 milyara ulaşacak ve ortanca yaş 30’dan 41,6’ya yükselecek.

HİNDİSTAN ÇİN’İ GEÇECEK

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı Asya’da, yüzde 15’i Afrika’da, yüzde 10’u Avrupa’da, yüzde 8’i Latin Amerika ve Karayipler’de, geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşıyor. Çin 1,42 milyar, Hindistan 1,37 milyar nüfusuyla en kalabalık iki ülke durumunda. Çin, dünya nüfusunun yüzde 19’unu, Hindistan ise yüzde 18’ini oluşturuyor. Ancak dört yıl sonra Hindistan’ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olması öngörülüyor.