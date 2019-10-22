Dünya Dünya Sağlık Örgütü "beyaz fosfor bombası" iddialarını reddetti Yanıklar önceki çatışmalara ait
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dünya Sağlık Örgütü "beyaz fosfor bombası" iddialarını reddetti: Yanıklar önceki çatışmalara ait

Dünya Sağlık Örgütü "beyaz fosfor bombası" iddialarını reddetti: Yanıklar önceki çatışmalara ait

Dünya Sağlık Örgütü, terör örgütü YPG/PKK yandaşları ve bazı Batılı medya kuruluşlarının 'Türk ordusu beyaz fosfor bombası kullanıyor' yalanlarıyla servis ettiği fotoğraflardaki yanıkları inceledi. DSÖ Sözcüsü Lindmeier, "Yanıklar, daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Barış Pınarı Harekatı öncesi bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Terör yandaşları, Suriye'de daha önce çıkan çatışmalarda yaralanan kişileri, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi servis etti.
Terör yandaşları, Suriye'de daha önce çıkan çatışmalarda yaralanan kişileri, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi servis etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK yandaşları ve bazı Batılı medya kuruluşlarının, Türk ordusunu suçlamak için beyaz fosfor yanığı olarak servis ettiği fotoğraflara ilişkin, "(Sunulan fotoğraflardaki) yanıklar daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı" dedi.

  • Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatların kullanıldığı yalanının, bazı Batılı gazeteciler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde dillendirme çabaları dikkat çekiyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dış basına yalan haberler servis eden terör örgütleri oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Tişörtü yanan bir çocuğun hastanedeki görüntülerini, 'TSK kimyasal silah kullanıyor' diye servis etti. Gerçek söz konusu videoyu inceleyen KBRN uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıp , 'Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır' ifadelerini kullanıldı.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün düzenlenen haftalık basın toplantısında bir gazetecinin Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillere ve özellikle çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin sorusuna Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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Barış Pınarı Harekatı'ndan öncesinde olan çatışma görüntüleri

Sözcü Lindmeier, toplantı sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hakkındaki sorularını cevapladı.

  • Lindmeier, bazı batılı medya organlarının "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" yalanlarıyla sunduğu fotoğraflardaki yanık derecesinin, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerden rapor edilen yanıklarla aynı olduğunu vurguladı.

Terör örgüt PKK yandaşları, tişörtü yanan bir çocuğun hastanedeki görüntülerini, 'TSK kimyasal silah kullanıyor' diye servis etti.

Beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair herhangi bir bilgileri olmadığına atıfta bulunan Lindmeier, şöyle konuştu:

"(Sunulan fotoğraflardaki yanıklar) daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı."

Lindmeier, fotoğraflardaki yanıkların Suriye'de daha önce hastanelerde kaydedilen yanıklarla aynı göründüğünün altını çizerek, söz konusu yanıkların nasıl ve neden kaynaklandığına dair bilgi sahibi olmadığını sözlerine ekledi.

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Uzmanlar o iddiaları çürütmüştü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kenar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları değerlendirmişti.

  • Kenar, dış basının çocuğun gövdesindeki etkilenmeyi "beyaz fosfor bombası" olarak adlandırdığını aktaran Kenar, "Çocuğun vücudundaki bu etkilenmenin beyaz fosfor bombasına bağlı olması gerçekten uzaktır. Çocuğun cilt yaralarının bulunduğu bu fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği belli değil ancak eski bir yanığa benziyor. Yeni bir yanık gibi durmuyor. Ayrıca, çocuğun gövdesinde yanık izleri bulunurken yüzünde ve alt bölümünde herhangi bir yanık bulgusuna rastlanmamaktadır ki, bu tür yanıkların yaygın bir şekilde bulunması beklenmektedir" değerlendirmesini yapmıştı.

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, 19 Ekim'de, "Her şeyden önce gösterilen fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, dekontaminasyon (arındırma) yapılması gerekirdi. Halbuki çevresindeki sağlıkçıların en ufak kendini korumadığı görülmektedir" ifadesini kullanmıştı.

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