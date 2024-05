Dünya selle boğuşuyor

İklim değişikliği ve beraberinde gelen yağış rejimlerinde yaşanan bozulmalar, dünyayı yeni bir doğal afet kriziyle karşı karşıya bırakmış durumda. Sadece geçen bir hafta da Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'da meydana gelen aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarında binlerce insan hayatını kaybederken, yüzbinlerce kişi de yerinden oldu. Son olarak dün Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Can kayıplarında selin yanı sıra bir yanardağdan soğuk lav akışı meydana gelmesinin de etkili olduğu belirtildi. Endonezya dışında, Afganistan, Afrika ülkeleri ve Brezilya'da aşırı yağış ve sellerden etkilendi. Söz konusu ülke ve bölgelerde can kaybı her geçen saat artarken, kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve salgın hastalık riskinin arttığı kaydedildi.

Yollar çöktü, evler hasar aldı

Endonezya'da felaket bölgelerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına polis, asker, gönüllüler ve bölge halkının katıldığını açıklayan yetkililer, kayıp ihbarlarının gelmeye devam ettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Wahab, tahliye edilenlere ilişkin herhangi bir sayı açıklamadı. Batı Sumatra’nın Tanah Datar bölgesinde kaya bulunan bazı camilerde ve halka açık havuzlarda parçalarının düşmesi sonucu hasar meydana gelirken Lembah Anai Şelalesi’nin bulunduğu alanda ise yolda çökme görüldü. Agam’da ise çok sayıda ev ve tesis hasar gördü.

Tarım arazileri yok oldu

Yine hafta sonu Afganistan'ı vuran selde can kaybı 344'e yükselirken, ülke ekonomisinin can damarı olan tarım arazileri sular altında kaldı. Afgan makamların açıklamalarına göre çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Baghlan vilayetini vuran sel sonucu 315 kişinin hayatını kaybettiği, 630 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada 665 evin tamamen yıkıldığı ya da hasar gördüğünü, bin büyükbaş hayvanın da kaybolduğu aktarılırken can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi. Baghlan Eyaleti Sözcüsü Molla Alam Majidi, sel nedeniyle 20 bin dönümden fazla tarım arazisinin ise tamamen yok olduğunu duyurdu.

Salgın hastalık alarmı

Doğu Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) dahil Kenya, Tanzanya, Somali ve Burundi gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. WFP'den yapılan açıklamada, ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde şiddetli yağışların nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden olduğu belirtildi. Yaşanan sellerde tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada, sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi.

Brezilya'nın güneyi sular altında

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde de bilanço her geçen gün katlanıyor. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 143, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği kaydedildi. Yaralı sayısının 756'ya çıktığı ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyonu geçtiği belirtilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının ise 600 bini aştığı ifade edildi. Açıklamada, hastanelerin kapasitesinin tamamen dolduğu ve hastaların bakımı için takviyeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında 28 binden fazla kişinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.