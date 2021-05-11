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Dünya Dünyaca ünlü futbolculardan Filistine destek Allahım sen onları koru
ORTADOĞU

Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek: Allah'ım sen onları koru

İslam dünyasının sessizliği ve dünyanın kayıtsızlığından cesaret alan İsrail zulmü ve işgali artırıyor. Katil İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit olanların sayısının 24'e yükselirken, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden Filistin halkına destek devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan dünyaca ünlü futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Dünyaca ünlü futbolculardan Filistine destek: Allahım sen onları koru
İsrail saldırılarını kınayan dünyaca ünlü futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

  • İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

Deportivo Palestino takımından Filistin'e puşili destek
SPOR
Deportivo Palestino takımından Filistin'e puşili destek

Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.
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Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
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Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.

Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
FOTOĞRAF 8
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Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yanındaki parkta yer alan ve Bursa’nın tarihi sembollerinden olan tarihi Tophane Saat Kulesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin’e destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renkler ile ışıklandırıldı.
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Bursa’nın birçok noktasından görünen tarihi kule, Bursalıların takdirini topladı.
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Bu anlar, drone ile havadan görüntülendi.
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.
Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
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Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
Pendik'te Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi.

Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli
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Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kudüs ve Gazze'deki ekiplere ilk etapta 500 bin TL'lik acil ilaç ve tıbbi malzemenin teslim edildiğini açıkladı.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.


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