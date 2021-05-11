Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek: Allah'ım sen onları koru İslam dünyasının sessizliği ve dünyanın kayıtsızlığından cesaret alan İsrail zulmü ve işgali artırıyor. Katil İsrail'in savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında şehit olanların sayısının 24'e yükselirken, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden Filistin halkına destek devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan dünyaca ünlü futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 09:19 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 09:37 AA