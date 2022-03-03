Dünyaca ünlü Time dergisinden dikkat çeken Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

Amerikan dergisi TIME, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi. Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca işlendi.
- Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.
Tarihin seyrini değiştirecek
TIME'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ile müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.