Dünyaca ünlü Time dergisinden dikkat çeken Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

Amerika bu görüntüleri konuşuyor: Ne yapıyorsun Pelosi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan askerlerinin savaş alanlarında karşılaştıkları tehlikeli durumdan bahsederken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tavırları sosyal medyada da olay oldu. Pelosi, daha önce de eski ABD Başkanı Trump'ın konuşmalarında garip halleriyle dikkat çekmişti.



