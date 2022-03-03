Dünya Dünyaca ünlü Time dergisinden dikkat çeken Ukrayna kapağı Aydınlık karanlığa galip gelecek
AMERİKA

Dünyaca ünlü Time dergisinden dikkat çeken Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

Dünyaca ünlü Amerikan dergisi TIME, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı verdiği direniş mücadelesini kapağına taşıdı. Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca işlendi.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyaca ünlü Time dergisinden dikkat çeken Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Time, Ukrayna'daki direnişi kapağına taşıdı.

Amerikan dergisi TIME, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi. Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca işlendi.

  • Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.

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Tarihin seyrini değiştirecek

TIME'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ile müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.

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