Dünyanın en genç başbakanı oldu

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde: Onun için seve seve ölürüm

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anne Sevdet Demir "Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum" dedi. Baba Şehmus Kaya"Oğlumu özledim, onun için seve seve ölürüm, canımı veririm. Oğlumu istiyorum, onun sesini duymak, yüzünü görmek istiyorum. Benim bayramım bayram değil, uykum uyku değil, benim yediğim yemek yemek değil" açıklamasında bulundu.