​Dünyanın en hüzünlü şehri: Gözyaşlarıyla toprağa verildiler

Avrupa’nın ortasında binlerce insanın öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 27’inci yılı düzenlenen programla anıldı. Programın ardından soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı daha toprağa verildi. Anma programında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, aradan 27 yıl geçmesine rağmen soykırım kurbanlarından yüzlercesinin kemik kalıntılarına ulaşılamadığını anımsatarak, soykırımın planlı şekilde yapıldığına dikkati çekti. Srebrenitsa'nın bugün dünyanın en hüzünlü kenti olduğunu ifade eden Dzaferovic "Buradaki soykırım mekan ve zamanla sınırlanabilecek bir durum değil. Burada binlerce insan öldürüldü" diye konuştu.

27 yıldır geçmeyen acı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Anma töreninden sonra soykırımda öldürülen 50 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. 50 kurban için Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic tarafından kıldırılan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurbanların yakınları katıldı. Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 50 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

50 SREBRENİTSA KURBANI DAHA DEFNEDİLDİ.

EN KÜÇÜĞÜ 16 YAŞINDA

Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci 16 yaşında öldürülen Salim Mustafic, en yaşlısı da 59 yaşında öldürülen Husejin Krdzic olarak kayıtlara geçti. Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana defnedildi.

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Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Numan Kurtulmuş

Sessizlik soykırım kadar acı

Srebrenitsa soykırımının 27’nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, insanlık tarihine kara leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, soykırım kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunduğunu belirtti.

UNUTMAYACAĞIZ

Numan Kurtulmuş, "Rahmetli Aliya İzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Srebrenitsa katliamı sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır" diye konuştu.

EN AĞIR CEZALARI ALMALILAR

Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek halkına yolladığı mesajı okudu.

Bir daha olmasın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa soykırımıyla ilgili yaptığı açıklamada, “insanlığın kaybedildiği günü” asla unutmayacaklarını belirtti. Şentop, “Allah bugün ve gelecekte bir daha hiçbir cana böylesi bir acı göstermesin. Boşnak kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Acısı hala taze

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Modern dünyanın utanç vesikalarından biri olan Srebrenitsa soykırımının acısı hala tazeliğini koruyor. Türkiye olarak Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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İnsanlık öldürüldü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıl önce tüm insanlığın ve uluslararası kurumların gözleri önünde soykırım yapılarak Srebrenitsa’da insanlığın öldürüldüğünü belirtti. Çelik, bir daha benzer acıların yaşanmasına izin vermemek için çok daha bilinçli ve güçlü olmaları gerektiğini belirtti.

Kajsa Ollongren

Hollanda günah çıkarttı

Srebrenitsa soykırımının sorumlu ülkelerinden biri olan Hollanda’nın Savunma Bakanı Kajsa Ollongren soykırım anmasına katılarak günah çıkarttı. Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Uluslararası kurumlar masum halkı koruyacağına dair söz vermişti. Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi" diye konuştu. Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz" dedi. Hollanda daha geçen ay soykırıma yol veren emekli askerlerini plaketle ödüllendirmişti.

DÜNYA Hollanda Srebrenitsa’da günah çıkardı: Biz elimizden geleni yaptık soykırımın tek suçlusu Sırplar'dır