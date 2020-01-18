Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar’ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "
" ifadeleri kullanıldı. Dünyanın en kısa adamı Magar’ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici
İHA
Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar’ın 28 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Nepal’in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992’de doğan Magar’ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü.
2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.
İHA
Khagendra Thapa Magar’ın 28 yaşında hayatını kaybetti.
Öte yandan, babası daha önce yaptığı açıklamalarda,
ifadelerini kullanmıştı. "Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü"
FOTOĞRAF 28
Guinness rekorlar kitabına giren Türkler
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Guinness rekorlar kitabına giren Türkler
Guinness rekorlar kitabına giren Türkler