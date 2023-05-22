Dünyanın en pahalı dondurması: Bir porsiyonu 126 bin TL'ye satıldı

Guinness Dünya Rekorları en pahalı dondurmayı dün duyurdu. Japonya firması Cellato, porsiyonu 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan özel dondurmasıyla rekorlar kitabına girdi. Independent Türkçe’de yer alan habere göre, dondurmaya, Japonca’da beyaz şövalye anlamına gelen Byakuya adı verildi. 130 mililitrelik cam kavanozda servis edilen Roma dondurması, İtalya’nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapıldı. Bu trüfün kilosu 15 bin 192 dolar. Dondurmada ayrıca reggiano parmesan peyniri ve hafif tatlı kokusu olan Japon sosu sake lees de var.