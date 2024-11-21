Guinness Dünya Rekorları Günü her yıl 16 Kasım'da kutlanıyor ve bu günde dünyanın dört bir yanından insanlar rekor kırmak veya yeni rekorlar belirlemek için bir araya geliyor. Guinness Dünya Rekorları Günü’nün 20. yılı kapsamında, dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi (7 ft 1 in / 215,16 cm) ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge (2 ft 1 in / 62,8 cm) Londra’da bir araya geldi.





Dünyanın 'En'leri Londra'da buluştu: Göz teması kurmak zor oluyor Dünya

27 yaşındaki Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ile 30 yaşındaki Hintli oyuncu Jyoti Amge, The Savoy Oteli'nde yaptıkları görüşmede keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

'Göz teması kurmak zor oluyor'

Rumeysa Gelgi, aralarındaki boy farkından dolayı 'bazen göz teması kurmanın zor olduğunu' söyleyerek şaka yaptı ancak tanışmanın 'harika' ve 'şaşırtıcı' olduğunu ve aslında aralarında birçok ortak nokta olduğunu keşfettiğini söyledi. Gelgi, "İkimiz de makyaj yapmayı, kendimize özen göstermeyi ve tırnak bakımı yapmayı seviyoruz" diye konuştu.

'Sürekli yukarı bakmaya alışkınım ama...'

Jyoti Amge ise, "Sürekli yukarı bakmaya alışkınım ama bugün yukarı baktığımda dünyanın en uzun kadınını görmek beni çok mutlu etti. Rumeysa’nın sıcak ve samimi tavırları sayesinde çok rahat hissettim" dedi.

Rumeysa Gelgi, nadir görülen Weaver sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor.

Hindistanlı Jyoti Amge ise, cüceliğin bir türü olan akondroplazi ile yaşıyor.

Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70. yıl kitabında yer alarak “ikon” unvanı aldı.

'Rekorlar farklılıklarımızı kutlamakla ilgili'

Guinness editörü Craig Glenday, bu buluşma için, "Rekorlar, farklılıklarımızı kutlamakla ilgilidir. Bu iki özel kadın, sadece rekor sahibi değil, aynı zamanda cesaretleriyle ilham veren kişiler" ifadelerini kullandı.







