Dünyanın 'En'leri Londra'da buluştu: Göz teması kurmak zor oluyor

Rumeysa Gelgi, aralarındaki boy farkından dolayı 'bazen göz teması kurmanın zor olduğunu' söyleyerek şaka yaptı ancak tanışmanın 'harika' ve 'şaşırtıcı' olduğunu ve aslında aralarında birçok ortak nokta olduğunu keşfettiğini söyledi. Gelgi, "İkimiz de makyaj yapmayı, kendimize özen göstermeyi ve tırnak bakımı yapmayı seviyoruz" diye konuştu.
Jyoti Amge ise, "Sürekli yukarı bakmaya alışkınım ama bugün yukarı baktığımda dünyanın en uzun kadınını görmek beni çok mutlu etti. Rumeysa’nın sıcak ve samimi tavırları sayesinde çok rahat hissettim" dedi.
Rumeysa Gelgi, nadir görülen Weaver sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor.
Hindistanlı Jyoti Amge ise, cüceliğin bir türü olan akondroplazi ile yaşıyor.
Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70. yıl kitabında yer alarak “ikon” unvanı aldı.