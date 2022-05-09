Dünyanın gözü Putin'in bugün yapacağı açıklamaya çevrildi

Bugün Kızıl Meydan'da düzenlenecek geleneksel Zafer Günü geçit töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'kıyamet günü' uyarısıyla Batı'ya meydan okuması bekleniyor.

Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Putin, Ukrayna'daki savaşı Sovyetler Birliği'nin 1941'de Nazi işgali döneminde karşılaştığı zorluklara benzetiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Aziz Basil Katedrali semalarında uçuş yapacak savaşçılara bu yıl, süpersonik uçaklar ile Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra 'kıyamet uçağı' olarak adlandırılan II-80 komuta uçağının da katılacağını duyurdu. Üst teknolojiyle donatılmış olan Il-80, olası bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı'nın "komuta merkezi" olarak tasarlanmış.

PUTİN 9 MAYIS'A AYRI BİR ÖNEM ATFEDİYOR

Putin neden geçmişe referans veriyor? Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa en fazla kurban veren ülkeydi. Reuters'a göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Sovyetler Birliği'nin o dönemki zaferini küçümseyen bir anlayış içerisinde olduğuna inanıyor ve bu yüzden son yıllarda 9 Mayıs Zafer Günü'ne ayrı bir önem atfediyor.

Dünyanın gözü bugün Kızıl Meydan'da! Putin'in Batı'ya 'kıyamet günü' uyarısı yapması bekleniyor.

OYNAT 00:38 Rusya'da mağazalarını kapattığını söyleyen birçok firmanın faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi Ukrayna'ya karşı savaş açan Rusya'ya yaptırımlar kapsamında mağazalarını kapattığını söyleyen birçok firmanın faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi.



Moskova'daki bir AVM'de 8 Mayıs'ta çekilen videoda, Burger King, Hugo Boss, Samsung, Sony, KFC gibi büyük firmaların faaliyetlerine devam ettiği görüldü. BiP'te paylaş

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11 BİN ASKER KATILACAK

Rus Savunma Bakanlığına göre kutlamalarda 11 bin asker ile 100'den fazla askeri araçtan oluşan bir gösteri düzenlenecek. Rusya her ne kadar büyük bir güç gösterisi yapmaya hazırlansa da analistler, Ukrayna işgalinin Rusya'nın zayıflıklarını ortaya çıkardığını düşünüyor. Analistlere göre örneğin Rusya, Ukrayna'da istediği hızda ve çapta bir zafer elde edemediği gibi, yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi uzun yıllar sonra ciddi bir daralma ile karşı karşıya. Euronews'un haberine göre savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, milyonlarca kişiyi de yerinden etti.

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FOTOĞRAF 10 Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'da kıyafetli prova gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında \"1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı\" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor. Rusya'da gövde gösterisi devam ediyor Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

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KREMLİN TOPYEKÜN SAVAŞ İDDİALARINI YALANLADI

9 Mayıs öncesinde, Putin'in Zafer Günü'nde Ukrayna'ya tam kapasite ile bir savaş ilan edeceği söylentileri dolaşmaya başladı ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, bu söylentileri "saçmalık" olarak niteledi.

OYNAT 00:52 Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anları Bayraktar TB2 görüntüledi Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anlar Bayraktar TB2 tarafından görüntülendi. Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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KONUŞMANIN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Putin'in Kızıl Meydan'da yapacağı konuşmanın içeriği bilinmiyor. Geçen yıl aynı günde yaptığı konuşmada ise, Batı'da yükselmekte olan 'Rus karşıtlığına' dikkat çekmişti.

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