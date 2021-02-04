Dünya Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı
AMERİKA

Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı

Avustralya merkezli bir firma ‘Airspeeder’ adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı. Aracın bu yılın ikinci çeyreğinde uzaktan pilotlu Airspeeder'in yarışa katılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı.
Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı.

Dünya genelinde uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Avustralya merkezli bir firma ‘Airspeeder’ adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.

Aracın, bu yılın ikinci çeyreğinde uzaktan pilotlu Airspeeder'in yarışa katılacağı ifade edildi. Geliştirici firma Alauda Aeronautics'e göre, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceği ifade edildi.
GELECEK YIL YARIŞ SERİSİNDE BOY GÖSTERECEK
Uçan aracın üç yıldan fazla bir süredir geliştirildiği ifade edilirken; firma, Airspeeder Mk3 yarış serisinin pilotlar, konum ve pist dahil olmak üzere daha fazla detayının önümüzdeki aylarda açıklanacağını söyledi. Ayrıca, aracın yarış dünyasına ilk girişinde, 2022'deki mürettebatlı yarış serisinden önce 'teknik test' görevi görecek bir yarış serisi için uzaktan çalıştırılacağı belirtildi.

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