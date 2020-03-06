Dünya Dünyanın kabusu Koronavirüs salgını
ASYA

Dünyanın kabusu: Koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar üç bin 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan kronavirüs, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına neden oluyor. Peki, Koronavirüsten kaç kişi öldü? Salgın hangi ülkelerde görüldü? İşte hastalığın görüldüğü ülkeler ve ölenlerin sayısı!

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Koronavirüs şüphesiyle bir hastadan alınan örnek.
Koronavirüs şüphesiyle bir hastadan alınan örnek.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 bin 710 vaka sayısı kaydedildi. 2 bin 981 kişi hayatını kaybetti. 49 bin 853 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kıtalara göre dünyada görülen koronavirüs vakası ve ölüm sayıları;

AFRİKA KITASI KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Cezayir: Vaka sayısı 12

Mısır: Vaka sayısı 1

Nijerya: Vaka sayısı 1

Tunu Vaka sayısı 1

ASYA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Çin: Vaka sayısı 80 bin 710, ölen sayısı, 2.981

Güney Kore: Vaka sayısı: 6 bin 284

Nepal: Vaka sayıs, 1

Azerbaycan: Vaka sayısı 3

Afganistan: Vaka sayısı 1

Bahreyn: Vaka sayısı 49

Birleşik Arap Emirlikleri: Vaka sayısı 27

Endonezya: Vaka sayısı 8

Filipinler: Vaka sayısı 5

Gürcistan: Vaka sayısı 9

Hindistan: Vaka sayısı 30

Hong Kong: Vaka sayısı 8, ölen sayısı 2

Irak: Vaka sayısı 100, ölen sayısı 2

İran: Vaka sayısı üç bin 513, ölen sayısı 107

İrlanda: Vaka sayısı 1

İsrail: Vaka sayısı 15

Japonya: Vaka sayısı 349

Kamboçya: 1

Katar: Vaka sayısı 8

Kuveyt: Vaka sayısı 58

Lübnan: Vaka sayısı 16

Malezya: Vaka sayısı 83

Pakistan: Vaka sayısı 5

Rusya: Vaka sayısı 6

Singapur: Vaka sayısı 110

Sri Lanka: Vaka sayısı 1

Suudi Arabistan: Vaka sayısı 8

Tayland: Vaka sayısı 48, ölüm sayısı 1

Tayvan: Vaka sayısı 42, ölüm sayısı 1

Umman: Vaka sayısı 16

Ürdün: Vaka sayısı 1

Vietnam: Vaka sayısı 16

AVRUPA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Almanya: Vaka sayısı 534

Bosna Hersek: Vaka Sayısı 1

Andorra: Vaka sayısı 1

Avusturya: Vaka sayısı 24

Avustrya: 47 vaka

Belarus: Vaka sayısı 1

Belçika: Vaka sayısı 13

Çekya: Vaka sayısı 5

Estonya: Vaka sayısı 10

Finlandiya: Vaka sayısı 12

Fransa: Vaka sayısı 420, ölen sayısı 4

Hırvatistan: Vaka sayısı 10

Hollanda: Vaka sayısı 82, ölen 1

İngiltere: Vaka sayısı 86, ölen sayısı 1

İspanya: Vaka sayısı 261

İsveç: Vaka sayısı 61

İsviçre: Vaka sayısı 58, ölen sayısı 1

İzlanda: Vaka sayısı 26

İtalya: Vaka sayısı üç bin 858, ölen sayısı 148

Kuzey İrlanda: Vaka sayısı 14

Kuzey Makedonya: Vaka sayısı 1

Lihtenştayn: Vaka sayısı 1

Litvanya: Vaka sayısı 1

Lüksemburg: Vaka sayısı 1

Monaco: Vaka sayısı 1

Norveç: Vaka sayısı 32

Portekiz: Vaka sayısı 9

Romanya: Vaka sayısı 6

San Marina: Vaka sayısı 10

Ukrayna: Vaka sayısı 1

Yunanistan: Vaka sayısı 31

Danimarka: Vaka sayısı 18

GÜNEY AMERİKA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Amerika: 148 vaka

Arjantin: Vaka sayısı 1

Brezilya: Vaka sayısı 7

Ekvador: Vaka sayısı 7

Şili: Vaka sayısı 1

KUZEY AMERİKA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

ABD: Vaka sayısı 159, ölen sayısı 11

Dominik Cumhuriyeti: Vaka sayısı 1

Kanada: Vaka sayısı 45

Meksika: Vaka sayısı 5

OKYANUSYA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Avustralya: Vaka sayısı 66

Yeni Zelanda: Vaka sayısı 4

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