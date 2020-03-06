Dünyanın kabusu: Koronavirüs salgını

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 bin 710 vaka sayısı kaydedildi. 2 bin 981 kişi hayatını kaybetti. 49 bin 853 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kıtalara göre dünyada görülen koronavirüs vakası ve ölüm sayıları;
AFRİKA KITASI KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Cezayir: Vaka sayısı 12
Mısır: Vaka sayısı 1
Nijerya: Vaka sayısı 1
Tunu Vaka sayısı 1
ASYA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Çin: Vaka sayısı 80 bin 710, ölen sayısı, 2.981
Güney Kore: Vaka sayısı: 6 bin 284
Nepal: Vaka sayıs, 1
Azerbaycan: Vaka sayısı 3
Afganistan: Vaka sayısı 1
Bahreyn: Vaka sayısı 49
Birleşik Arap Emirlikleri: Vaka sayısı 27
Endonezya: Vaka sayısı 8
Filipinler: Vaka sayısı 5
Gürcistan: Vaka sayısı 9
Hindistan: Vaka sayısı 30
Hong Kong: Vaka sayısı 8, ölen sayısı 2
Irak: Vaka sayısı 100, ölen sayısı 2
İran: Vaka sayısı üç bin 513, ölen sayısı 107
İrlanda: Vaka sayısı 1
İsrail: Vaka sayısı 15
Japonya: Vaka sayısı 349
Kamboçya: 1
Katar: Vaka sayısı 8
Kuveyt: Vaka sayısı 58
Lübnan: Vaka sayısı 16
Malezya: Vaka sayısı 83
Pakistan: Vaka sayısı 5
Rusya: Vaka sayısı 6
Singapur: Vaka sayısı 110
Sri Lanka: Vaka sayısı 1
Suudi Arabistan: Vaka sayısı 8
Tayland: Vaka sayısı 48, ölüm sayısı 1
Tayvan: Vaka sayısı 42, ölüm sayısı 1
Umman: Vaka sayısı 16
Ürdün: Vaka sayısı 1
Vietnam: Vaka sayısı 16
AVRUPA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Almanya: Vaka sayısı 534
Bosna Hersek: Vaka Sayısı 1
Andorra: Vaka sayısı 1
Avusturya: Vaka sayısı 24
Avustrya: 47 vaka
Belarus: Vaka sayısı 1
Belçika: Vaka sayısı 13
Çekya: Vaka sayısı 5
Estonya: Vaka sayısı 10
Finlandiya: Vaka sayısı 12
Fransa: Vaka sayısı 420, ölen sayısı 4
Hırvatistan: Vaka sayısı 10
Hollanda: Vaka sayısı 82, ölen 1
İngiltere: Vaka sayısı 86, ölen sayısı 1
İspanya: Vaka sayısı 261
İsveç: Vaka sayısı 61
İsviçre: Vaka sayısı 58, ölen sayısı 1
İzlanda: Vaka sayısı 26
İtalya: Vaka sayısı üç bin 858, ölen sayısı 148
Kuzey İrlanda: Vaka sayısı 14
Kuzey Makedonya: Vaka sayısı 1
Lihtenştayn: Vaka sayısı 1
Litvanya: Vaka sayısı 1
Lüksemburg: Vaka sayısı 1
Monaco: Vaka sayısı 1
Norveç: Vaka sayısı 32
Portekiz: Vaka sayısı 9
Romanya: Vaka sayısı 6
San Marina: Vaka sayısı 10
Ukrayna: Vaka sayısı 1
Yunanistan: Vaka sayısı 31
Danimarka: Vaka sayısı 18
GÜNEY AMERİKA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Amerika: 148 vaka
Arjantin: Vaka sayısı 1
Brezilya: Vaka sayısı 7
Ekvador: Vaka sayısı 7
Şili: Vaka sayısı 1
KUZEY AMERİKA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
ABD: Vaka sayısı 159, ölen sayısı 11
Dominik Cumhuriyeti: Vaka sayısı 1
Kanada: Vaka sayısı 45
Meksika: Vaka sayısı 5
OKYANUSYA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Avustralya: Vaka sayısı 66
Yeni Zelanda: Vaka sayısı 4