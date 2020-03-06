Dünyanın kabusu: Koronavirüs salgını Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar üç bin 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan kronavirüs, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına neden oluyor. Peki, Koronavirüsten kaç kişi öldü? Salgın hangi ülkelerde görüldü? İşte hastalığın görüldüğü ülkeler ve ölenlerin sayısı!

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 17:23 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 17:55 Diğer Yeni Şafak