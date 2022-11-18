Dünya Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Koridor 4 ay daha açık
AVRUPA

Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koridor 4 ay daha açık

Gıda krizine karşı kurulan tahıl koridoru Türkiye’nin girişimleriyle 4 ay daha açık kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın merakla beklediği gelişmeyi, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek duyurdu.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koridor 4 ay daha açık
Gıda krizine karşı kurulan tahıl koridoru Türkiye’nin girişimleriyle 4 ay daha açık kalacak.

Gıda krizine karşı kurulan tahıl koridoru Türkiye’nin girişimleriyle 4 ay daha açık kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın merakla beklediği gelişmeyi, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır” diyerek duyurdu. Koridorun temellerinin atıldığı Kalender Kasrı, koridorun uzamasının da önünü açtı. Temmuzda kurulan ağustos başında ilk gemilerin yola çıktığı koridorda Rusya’nın verilen sözlerin tutulmaması ve tahıl gemilerinden saldırı yapıldığı iddiaları koridoru riske soksa da Türkiye’nin girişimleriyle aşılmıştı. Müzakerelerde taraflar arasında sevkiyatların sıkıntısız bir şekilde sağlanması ve Rusya’ya verilen taahhütlerin uygulanmasında pürüzler aşılınca koridorun süresi uzatılmış oldu.

TAHIL KORİDOR KALENDER’DE UZADI

Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, 19 Kasım yaklaştıkça sıklaşan temaslar çerçevesinde Kalender Kasrı’nda hafta içinde yapılan son görüşmelerde ilk anlaşmada mutabık kalınan konuların uygulanıp uygulanmadığını masaya yatırdı. Koridorun devamında daha verimli işlemesi için alınabilecek önlemlerin üzerinden geçildi. Bu çerçevede koridorda geçmişte yaşanan sıkıntıların tekrar etmemesi için önlemlerin alınması bekleniyor. Koridor, Rusya’ya verilen sözlerin tutulmaması ve tahıl gemilerinden saldırı yapıldığı iddiası ile ekim ayında bu ülkenin çekildiğini açıklaması ile kısa bir süreliğine aksamıştı.

ERDOĞAN DUYURDU

Koridorun uzadığını Twitter’dan paylaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AKTÖRLERİ MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, süre uzatımını memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Karadeniz’de tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres’e teşekkür etti.

Gıda krizini önledi

  • Koridor vasıtasıyla Ukrayna limanlarından çıkarılan tahıl ve gıda ürünlerinin yaklaşık olarak yüzde 60’ı Avrupa’ya, yüzde 21,5’i Asya’ya, yaklaşık yüzde 13’ü Afrika’ya ve yaklaşık yüzde 6’sı da Orta Doğu’ya gönderildi. Anlaşma kapsamında Lübnan’a giden Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi Ukrayna’dan ayrılan ilk gemi olmuştu. Onu İrlanda, İtalya ve Kocaeli’ye hareket eden gemiler izlemişti. Koridorun faaliyeti ile başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere olası bir gıda krizinin önüne geçilmiş, dünya tahıl fiyatlarında düşüş yaşanmıştı.

Kırmızı hat da çalıştı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında kurulan tahıl koridorunun süresinin uzaması trafiğinde yüz yüze temasların yanı sıra ‘kırımızı hat’ da etkili oldu. Tarafların askeri yetkilileri arasında mayıs ayında kurulan kırmızı hat, koridor müzakereleri nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla yeniden aktive edildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, anlaşmanın uzatılmasına yönelik Ukrayna ve Rusya askeri yetkilileri ile bu hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

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