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Dünya

Easyjet İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden EasyJet, bu yılın eylül ayına kadar 1700 uçuşun iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, uçuş iptallerine gerekçe olarak Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve hava trafik kontrollerinde yaşanan zorluklar gösterildi.

14:57 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Easyjet İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı.

Easyjet İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarında başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.


Açıklamada, uçuş iptallerine gerekçe olarak Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve hava trafik kontrollerinde yaşanan zorluklar gösterildi.


Söz konusu iptallerden etkilenen yolcuların yüzde 95'inin rezervasyonlarının başka uçuşlara aktarıldığı bildirilen açıklamada, devam eden savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yaz oldukça zorlu koşullar ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.




#İngiltere
#Ukrayna
#Londra
43 dakika önce
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