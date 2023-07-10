Easyjet İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı.

İngiltere'de hükümetle uzun süredir süregelen maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle on binlerce öğretmen bu hafta ikinci kez greve gitti. Ülkede Ulusal Eğitim Sendikasına (NEU) üye öğretmenler, hükümetle ücret artışı konusunda aylardır devam eden anlaşmazlık nedeniyle geçen şubattan bu yana yedinci kez iş bıraktı.