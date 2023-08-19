ECOWAS Nijer'e müdahaleye hazır: Tarih netleşti

Musah, müdahalenin tarihini paylaşmadı.
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.
Musah, toplantıda, Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.
Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.
- Musah, ECOWAS'tan bir heyetin yarın Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.