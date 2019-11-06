Dünya EDGEde gizli ortak İsrail mi?
ORTADOĞU

EDGE’de gizli ortak İsrail mi?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son dönemde yüksek teknolojiye ve siber alana yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed (en önden soldan dördüncü)
Muhammed bin Zayed (en önden soldan dördüncü)

Körfez ülkesinin yatırım hamlesi, İsrail ile yakınlaşmayla doğru orantılı büyüyor. Son olarak Abu Dabi hükümeti, EDGE adlı yüksek teknoloji üretimi yapacak yeni bir savunma şirketi kurdu. Dün kuruluş açıklaması yapılan şirketin CEO'su Faysal el-Bannai, "Şirketin, pazara yüksek savunma teknolojisi alanında yatırım ve üretim yapacağını" belirtti.

Şirketin kuruluş misyonu "Hibrid savaşla mücadele" amacıyla yüksek teknoloji yatırımları yapmak şeklinde tanımlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Arap ülkeleri ile son dönemde yüksek teknoloji ve istihbarat alanında önemli işbirliklerine imza attıklarını belirtmişti. Abu Dabi merkezli, Dark Matter siber istihbarat şirketinin, İsrail'den siber istihbarat alanında insan kaynağı ve teknoloji transferi yaptığı biliniyor. EDGE'in de benzer bir işbirliğine gidebileceği belirtiliyor.

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