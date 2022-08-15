Egemenlikten vazgeçmeyiz

Hayat

Tanıdığım Rasim Ağabey

Rasim Özdenören üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi döneminde tanışan ve bu tanışıklığı dostluğa taşıyan M. Nezir Eryarsoy, “bir söz ustasıydı” diye tarif ettiği yazarı şöyle anlatıyor: “Edebi kişiliğinin yanı sıra benim için o, bir ağabeydi. Aslında Rasim Özdenören, onu tanıyan herkesin ağabeyi idi.”