Dünya Ekmeğim senindir
ORTADOĞU

Ekmeğim senindir

Barış Pınarı Harekâtı ile terörden temizlenen Tel Abyad-Rasulayn hattında Mehmetçik, teröristlerin yol açtığı tahribatın izlerini silmeye ve Suriyelilere yardıma devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerden temizlenen Tel Abyad’da çocukların yüzü Mehmetçiğin yardımlarıyla gülüyor.
Teröristlerden temizlenen Tel Abyad’da çocukların yüzü Mehmetçiğin yardımlarıyla gülüyor.

Türk sivil toplum kuruluşlarının yalnız bırakmadığı bölge halkı, Kızılay ve AFAD ekiplerini hep yanında görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ise PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad’da ekmeğini çocuklarla paylaşıyor. Mehmetçikler, kendi ihtiyaçları için seyyar fırınlarda ürettikleri ekmeklerini sık sık bölge halkına ikram ederek o insanların yüzünü güldürüyor. Özellikle çocukların Mehmetçikle her buluşması orada duygusal anlar yaşatıyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Barış Pınarı harekât bölgesindeki insani yardımları organize eden AFAD Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Tel Abyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının hem de bölgede konuşlu askeri birliklerin un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

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