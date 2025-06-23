Ekmek yerine ölüm: Toplama kamplarında aralıksız katliam

Soykırımcı güç İsrail, Gazze'deki iki milyon Filsitinliyi toplama kamplarına sıkıştırıyor. İsrail gazetesi Haaretz, terör devletinin uyguladığı planı ve kötüşelen insanı durumu yazdığı haberinde işgal ordusu tarafından yayınlanan haritalara hızlıca bir göz atıldığında bile iki milyonluk nüfusun yaşaması için izin verilen alanın her geçen gün daraldığını ortaya koyduğunu belirtti.

70 kilometre kareye sıkıştırıldılar

Buna göre, işgalci güç tarafından verilen tahliye emirleriyle Gazze'deki sivillerin girmesi için oluşturulan yasak bölgeler halihazırda Gazze Şeridi'nin yüzde 82'sini oluştururken kalan yüzde 18'e yani yaklaşık 70 kilometre kareye iki milyon kişi sıkıştırılmış durumda. İsrail'in üç ay önce ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 680 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bunlardan 242 bini sadece son bir ayda terk edildi.

ÇÖPLÜKLER İÇİNde YAŞAM

Haberde Gazze'nin kuzeyinin tamamen boşaltıldığına işaret edilirken, yerlerinden edilen kişilerin bulabildikleri noktalara çadır kururak hayatta kalmaya çalıştığı kaydedildi. Binlerce Filistinli'nin boş alan bulamadıkları için çöp yığınları arasıba çadırlar kurduğu tespit edildi.

PLASTİK YAKARAK YEMEK PİŞİRİYORLAR

Çadırların içinde yemek pişirmek için yeterli alan yok. Şanslı olanlar odun parçalarından veya kartondan yaptıkları ateşte yemek pişirirken, diğerleri ise plastik parçalarla gıdaları ısıtmak zorunda kalıyor. Bu durum ise zehirlenme tehdidini büyütüyor.

200 KİŞİYE BİR TUVALET

Aşırı kalabalık, Gazze'deki günlük yaşamı, en temel ihtiyaçların bile karşılanmasını zorlaştırıyor. Binlerce nüfusun barındaığı çadır kentlerde değil temiz tuvalet, derme çatma bir lavabo bulmak zor. Bazı çadır alanlarında, 10 aileye sadece bir tuvalet düşüyor. Çoğu, tuvaletler yeterli gizlilik sağlamayan bir bez veya plastik levha ile ayrılıyor. İnsani yardım kurumlarının kurduğu kamplarda bile yaklaşık 200 kişiye bir tuvalet düşüyor.

HAŞERAT TÜM BÖLGELERİ BASTI

Pireler, sivrisinekler, fareler, sıçanlar ve parazit kurtları Gazze kamplarında oluşturulan koşullarda çoğalıyor. Bombalanmalar sonucu kanalizasyon sistemi yok edildi. Hala faaliyette olan tesisler yakıt sıkıntısı nedeniyle kısmen kapalı. Belediyelerin faaliyetleri işgalci gücün ablukası nedeniyle sona ererken, salgın hastalık riski alarma veriyor.

ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde 27 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, sözde yardım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 450 Filistinlinin öldüğü, 3 bin 466 kişinin yaralandığı, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi. Son olarak İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulanan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 55 bin 959’a, yaralı sayısının da 131 bin 242’ye yükseldiğini bildirdi.







