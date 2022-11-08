Dünya Ekonomik durum tehlikeli noktada Dört Avrupalıdan biri geçim sıkıntısı yaşıyor
AVRUPA

Ekonomik durum tehlikeli noktada: Dört Avrupalıdan biri geçim sıkıntısı yaşıyor

Avrupa ülkelerinde yapılan geniş katılımlı bir anket, her dört Avrupalıdan birinin geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koydu. Almanya, İtalya, Yunanistan, Polonya, İngiltere ve Fransa’dan 6 bin kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların yüzde 54’ü son üç yılda çoğunlukla artan gıda, akaryakıt, ısınma ve kira masrafları nedeniyle alım güçlerinin azaldığını belirtti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Ekonomik durum tehlikeli noktada: Dört Avrupalıdan biri geçim sıkıntısı yaşıyor
​​Avrupa ülkelerinde yapılan geniş katılımlı bir anket, her dört Avrupalıdan birinin geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koydu.

Avrupa ülkelerinde yapılan geniş katılımlı bir anket, her 4 Avrupalıdan birinin geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koydu. Fransız sivil toplum kuruluşu Secours Populaire, ülkenin önde gelen araştırma şirketlerinden Ipsos’la birlikte kıta genelinde hayat pahalılığı üzerine bir araştırma yaptı. Almanya, İtalya, Yunanistan, Polonya, İngiltere ve Fransa’dan 6 bin kişinin katıldığı çalışmada, katılımcıların yüzde 54’ü son üç yılda çoğunlukla artan gıda, akaryakıt, ısınma ve kira masrafları nedeniyle alım güçlerinin azaldığını belirtti. Katılımcıların ortalama yüzde 27’si de ekonomik durumlarının ‘tehlikeli bir noktada’ olduğunu söyledi ve tek bir beklenmeyen masrafın tüm dengelerini bozabileceğini kaydetti. Yüzde 55’lik kesim ise harcamalarına dikkat etmek zorunda olduğunu ifade etti. Alım gücünde en fazla düşüş yaşanan ülkenin Yunanistan olduğuna dikkat çekildi. Yunan katılımcıların yüzde 68’i alım güçlerinin “çok fazla” düştüğünü belirtirken, bunu yüzde 63’le Fransa, yüzde 57’yle İtalya, yüzde 54’le Almanya, yüzde 48’le İngiltere ve 38’le Polonya takip etti.

HARCAMALARI KISTILAR

Katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i, kötü ekonomik koşullar nedeniyle harcamalarında ciddi değişikliklere gittiğini söyledi. Seyahat harcamalarını kısanların oranı yüzde 62 olurken, ısınma masraflarını kısanların oranı yüzde 47 çıktı. Avrupalıların yüzde 42’si ailelerinden ya da arkadaşlarından borç almak zorunda kaldığını ifade etti; yüzde 40’ı ek iş bulmak, yüzde 29’u da öğün atlamak durumunda kaldığını vurguladı. 6 ülkeden ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarını besleyebilmek için kendi öğünlerinden kıstığını belirtti. Öte yandan ekonomik durumdan en fazla hangi grubun etkilendiğine dair yanıtlar ciddi farklılık gösterdi. Almanya’dan araştırmaya katılanların yüzde 61’i ekonomik sorunlardan ötürü en çok risk altında kalan grubun emekliler olduğunu söyledi. İtalyanların yüzde 57’si gençlerin en fazla risk altında olduğunu savunurken, İngiltere’dekilerin yüzde 55’iyse bu grupta tek ebeveynli ailelerin yer aldığını kaydetti.

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