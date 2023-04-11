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Dünya

Ekonomik krizle boğuşan Burundi IMF'den 261 milyon dolar borç aldı

Doğu Afrika ülkesi Burundi, Uluslararası Para Fonundan (IMF) 261 milyon dolar borç aldı. Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Burundi'nin aldığı desteği, dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke ekonomisinin toparlanması için kullanacağı belirtildi.

19:06 . 11/04/2023 Salı
AA
Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Burundi'nin, Uluslararası Para Fonundan (IMF) 261 milyon dolar borç aldığı bildirildi.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Burundi'ye ekonomik destek verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Burundi'ye 261 milyon dolar borç verildiği; bu yardımın dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke ekonomisinin toparlanması için kullanılacağı aktarıldı.

Verilen borcun 2015'ten bu yana bu yükseklikteki ilk kredi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla Burundili yetkililerle ekonomik alanda bazı reformların yapılacağı belirtildi.

Uzun süredir krizde olan Burundi ekonomisi, Kovid-19 salgını ve gıda krizi gibi nedenlerle daha da kötüleşti.



#Burundi
#IMF
#ekonomik kriz
#borç
20 dakika önce
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