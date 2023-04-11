Ekonomik krizle boğuşan Burundi IMF'den 261 milyon dolar borç aldı

Ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Burundi'nin, Uluslararası Para Fonundan (IMF) 261 milyon dolar borç aldığı bildirildi.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Burundi'ye ekonomik destek verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Burundi'ye 261 milyon dolar borç verildiği; bu yardımın dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke ekonomisinin toparlanması için kullanılacağı aktarıldı.

Verilen borcun 2015'ten bu yana bu yükseklikteki ilk kredi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla Burundili yetkililerle ekonomik alanda bazı reformların yapılacağı belirtildi.

Uzun süredir krizde olan Burundi ekonomisi, Kovid-19 salgını ve gıda krizi gibi nedenlerle daha da kötüleşti.







