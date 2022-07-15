Dünya Ekvadorda 6 büyüklüğünde deprem
AMERİKA

Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ekvadorda 6 büyüklüğünde deprem
Arşiv

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), 57 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 19 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Sarsıntının Pichincha, Manabi, Esmeralda, Cotopaxi, Chimborazo ve Loja kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 ve 6,1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

7.8 şiddetindeki deprem böyle görüntülendi
OYNAT 00:31
7.8 şiddetindeki deprem böyle görüntülendi
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyılarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devlet Başkanı Rafael Correa depremde ölü sayısını en az 272'ye yükseldiğini açıkladı. Depreme evde yakalanan bir aile o anları böyle yaşadı.

Ekvador 6.2 ile yeniden sarsıldı
DÜNYA
Ekvador 6.2 ile yeniden sarsıldı
Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
Bayrağı biz devraldık

Bayrağı biz devraldık

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, vatan için sokağa çıkarız."

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

FETÖ’cü Masonların 5 hedefi

​Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü Masonlar arasındaydı.

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

İşte Kalender Kasrı mutabakatı

​Ukrayna mayınları temizleyip tahıl gemilerinin güzergahını belirleyecek.

KYK kredilerine 2 formül

KYK kredilerine 2 formül

Gözler kabine toplantısında.
Emlak sitelerinde kapora tuzağı

Emlak sitelerinde kapora tuzağı

​"3 bin lira ver daireyi göstereyim."
Şehrin merkezine füze

Şehrin merkezine füze

​Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor: 22 ölü 100 yaralı
İskeçe müftüsünü kaybetti

İskeçe müftüsünü kaybetti

​Ahmet Mete vefat etti. Batı Trakya yasta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.