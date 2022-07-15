Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

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FETÖ NATO belgelerine girdi

Türkiye, FETÖ’nün terör örgütü olduğunu tescil etmeye yönelik NATO’dan AB’ye İİT’den BM’ye uluslararası birçok platformda sayısız girişimde bulundu. Son olarak Madrid’deki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile imzalanan protokolde, FETÖ ilk kez uluslararası bir belgede ‘terör örgütü’ olarak yer aldı.