Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.
Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.