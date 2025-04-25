Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

16:2625/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.


Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.


Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.



#ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu
#DEPREM
#Ekvador
#Esmeraldas
#Güney Amerika
#USGS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri