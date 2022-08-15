Dünya Ekvadorda bombalı saldırı 5 ölü
AMERİKA

Ekvador'da bombalı saldırı: 5 ölü

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'e bağlı Cristo del Consuelo semtinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Ekvador İçişleri Bakanı Carrillo, saldırıya ilişkin, "Bu resmen devlete savaş ilanıdır" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ekvadorda bombalı saldırı: 5 ölü
Ekvardor'da patlama meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ülkenin en büyük şehri Guayaquil'e bağlı Cristo del Consuelo semtinde, kimliği belirsiz kişiler bombalı saldırıda bulundu.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Ayrıca 8 ev ile 2 araba da patlamadan büyük zarar gördü.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, Twitter hesabından olayı kınayarak, "Uzun süredir ekonomiyi uyuşturan organize suç çeteleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Bu resmen devlete savaş ilanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Lasso, "Guayaquil halkının korunması için güvenlik kabinesine derhal harekete geçmesi talimatını verdim" diye konuştu.

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