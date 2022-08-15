Ekvador'da bombalı saldırı: 5 ölü Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'e bağlı Cristo del Consuelo semtinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Ekvador İçişleri Bakanı Carrillo, saldırıya ilişkin, "Bu resmen devlete savaş ilanıdır" dedi.

Abone Ol