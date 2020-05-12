Ekvator Ginesi'nde korsanlar 5 denizciyi kaçırdı

Afrika basınındaki haberlere göre, korsanlar, başkent Malabo ve başkente 40 kilometre mesafedeki Luba kentinin kıyı sularındaki Rio Mitong ile Djibloho adlı ticari gemilere silahlı saldırı düzenledi.
- Saldırılarda korsanlar, 3'ü Rus, 1'i yabancı uyruklu, 1'i Ekvator Gineli 5 denizciyi alıkoydu, 2 yabancı uyruklu mürettebatı de yaraladı.
Rusya'nın Malabo'ya akredite Yaounde Büyükelçisi Anatoly Baskhin de saldırıyı doğrulayarak, yaralanan iki mürettebatın da Rus vatandaşı olduğunu açıkladı.
- Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.
Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.