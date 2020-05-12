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Dünya Ekvator Ginesinde korsanlar 5 denizciyi kaçırdı
AFRİKA

Ekvator Ginesi'nde korsanlar 5 denizciyi kaçırdı

Gine Körfezi sınırları içerisinde bulunan Ekvator Ginesi sularında 3'ü Rus 5 denizcinin korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Yaralılar başkentteki Paz de Malabo kliniğinde tedavi altına alındı.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Afrika basınındaki haberlere göre, korsanlar, başkent Malabo ve başkente 40 kilometre mesafedeki Luba kentinin kıyı sularındaki Rio Mitong ile Djibloho adlı ticari gemilere silahlı saldırı düzenledi.

  • Saldırılarda korsanlar, 3'ü Rus, 1'i yabancı uyruklu, 1'i Ekvator Gineli 5 denizciyi alıkoydu, 2 yabancı uyruklu mürettebatı de yaraladı.

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Rusya'nın Malabo'ya akredite Yaounde Büyükelçisi Anatoly Baskhin de saldırıyı doğrulayarak, yaralanan iki mürettebatın da Rus vatandaşı olduğunu açıkladı.

  • Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.

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