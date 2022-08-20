El Bab’da katliam: 15 ölü 37 yaralı

Suriye’de Esed rejimi ve terör örgütü PKK, sivilleri vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezine füzeli saldırı düzenlendi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab’da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleş-tirilen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Saldırının rejim kontrolü altındaki bölgeden İran milisleri ve PKK/SDG işbirliği ile gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Seyf Ebubekir de rejim ve PKK’yı işaret etti. Ebubekir, “El Bab’a terör saldırısında bulunan aşağılık Esed ve destekçileri terör örgütü PKK/YPG’ye cevabını en sert şekilde vereceğiz. Sivilleri hedef alan saldırılarınızla bizleri yıldıramayacaksınız” diye konuştu. Öte yandan SMO, akşam saatlerinde YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu.

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