El Bab’da katliam: 15 ölü 37 yaralı

Suriye’de Esed rejimi ve terör örgütü PKK, sivilleri vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezine füzeli saldırı düzenlendi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab’da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleş-tirilen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.
Saldırının rejim kontrolü altındaki bölgeden İran milisleri ve PKK/SDG işbirliği ile gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Seyf Ebubekir de rejim ve PKK’yı işaret etti. Ebubekir, “El Bab’a terör saldırısında bulunan aşağılık Esed ve destekçileri terör örgütü PKK/YPG’ye cevabını en sert şekilde vereceğiz. Sivilleri hedef alan saldırılarınızla bizleri yıldıramayacaksınız” diye konuştu. Öte yandan SMO, akşam saatlerinde YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu.
3 askerin katili paket
- Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, “Habur” kod adlı PKK/YPG’li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Haseke’den Resulayn bölgesine geçeceği tespit edilen terörist, Resulayn’de yakayı ele verdi. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 terörist de etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise PKK’lı 4 terörist öldürüldü.