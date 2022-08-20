Dünya El Babda katliam 15 ölü 37 yaralı
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El Bab’da katliam: 15 ölü 37 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezine füzeli saldırı düzenlendi. Çocukların da aralarında olduğu 15 sivil hayatını kaybederken, 37 sivil de yaralandı. Füzelerin, Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgeden İran’a bağlı milisler ile PKK/SDG iş birliğiyle ateşlendiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Bab’da katliam: 15 ölü 37 yaralı
El Bab'da katliam.

Suriye’de Esed rejimi ve terör örgütü PKK, sivilleri vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezine füzeli saldırı düzenlendi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab’da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleş-tirilen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Saldırının rejim kontrolü altındaki bölgeden İran milisleri ve PKK/SDG işbirliği ile gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Seyf Ebubekir de rejim ve PKK’yı işaret etti. Ebubekir, “El Bab’a terör saldırısında bulunan aşağılık Esed ve destekçileri terör örgütü PKK/YPG’ye cevabını en sert şekilde vereceğiz. Sivilleri hedef alan saldırılarınızla bizleri yıldıramayacaksınız” diye konuştu. Öte yandan SMO, akşam saatlerinde YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu.

3 askerin katili paket

  • Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, “Habur” kod adlı PKK/YPG’li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Haseke’den Resulayn bölgesine geçeceği tespit edilen terörist, Resulayn’de yakayı ele verdi. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 5 terörist de etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise PKK’lı 4 terörist öldürüldü.
    Terör örgütü YPG/PKK El Bab’da sivillere saldırdı: 14 ölü 28 yaralı
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