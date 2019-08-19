El-Beşir ilk kez mahkemeye getirildi El-Beşir ilk kez mahkemeye getirildi Sudan'ın Eski Devlet Başkanı el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 31 Temmuzda'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle Beşir'in duruşması ertelenmişti. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için imzalar atılmıştı. Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir, darbenin akabinde ev hapsinde tutulmuş, devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 14:57 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 15:19 AA