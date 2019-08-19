Dünya El-Beşir ilk kez mahkemeye getirildi
AFRİKA

El-Beşir ilk kez mahkemeye getirildi

El-Beşir ilk kez mahkemeye getirildi

Sudan'ın Eski Devlet Başkanı el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 31 Temmuzda'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle Beşir'in duruşması ertelenmişti. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için imzalar atılmıştı. Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir, darbenin akabinde ev hapsinde tutulmuş, devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Haber Merkezi AA
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir.
Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için yoğun güvenlik önlemleri arasında başkent Hartum'daki mahkemeye getirildi.

  • Beşir'in duruşması 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Devrik lider, "yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atılmıştı.

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