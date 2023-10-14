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Eli kanlı İsrail hedef gözetmiyor: Ürdün sahra hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi. Ürdün resmi televizyonu el-Memleke'de konuyla ilgili bir habere yer verildi.

15:29 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı

İsrail saldırıları sonucunda hasar gördüğü aktarılan hastanenin, İsrail'in çevresindeki bölgeleri bombalaması ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı kaydedildi.


Ürdün ordusuna bağlı olarak 2009 yılında kurulan Ürdün sahra hastanesi, günde bin ila 1200 kişiye ücretsiz hizmet veriyordu.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.




#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
#Ürdün
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