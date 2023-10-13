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Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor: Siyasi onay bekleniyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken İsrail medyasından olası kara harekatına ilişkin yeni bir iddia gündeme getirildi. Kanal 14 televizyonunda yer alan habere göre İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

07:10 . 13/10/2023 Cuma
AA
İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor

İsrail medyası: İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye karadan giriş yapmaya hazırlanıyor

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.


"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.


Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.




#Filistin
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#israil
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