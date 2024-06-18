Ellerini bağlayıp denize attılar

İngiliz basın kuruluşu BBC'ye konuşan tanıklar, Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin Akdeniz'de üç yıl içerisinde (2020-2023) gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Bu olaylardan dördünün bazı tanıklarına ulaşan BBC, tanık beyanlarından oluşan bir de belgesel hazırladı. Görgü tanıkları, Yunan sahil güvenliğinin göçmenlerden dokuzunu kasıtlı olarak denize attığını belirtti. BBC'nin analizi, bu dokuz kişinin, Yunan karasularından çıkarılmaları ya da Yunan adalarına ulaştıktan sonra zorla geri itilmeleri sonucu öldükleri iddia edilen 40'tan fazla kişi arasında olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz yayın kuruluşu 12 kişinin bir Yunan sahil güvenlik botuna bindirildikten sonra bir sandala aktarılarak terk edildikleri görüntüleri eski bir Yunan sahil güvenlik görevlisine gösterdi. Eski sahil güvenlik görevlisi, görüşmeye ara verildiğinde sandalyesinden kalkarak ve mikrofonu hala açıkken yanındaki kişiye Yunanca konuşarak bunun "açıkça yasa dışı" ve "uluslararası bir suç" olduğunu söyledi. Tanıklar, Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri denizde geri iterken, adalara ulaşmayı başaran düzensiz göçmenlerin ise yüzü maskeli kişilerce, önce dövüldüğünü, hava sızdıran botlara bindirilerek tekrar denize terk edildiğini aktardı. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.