Ellerini bağlayıp denize attılar

İngiliz basın kuruluşu BBC'ye konuşan tanıklar, Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin Akdeniz'de üç yıl içerisinde (2020-2023) gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü. Bu olaylardan dördünün bazı tanıklarına ulaşan BBC, tanık beyanlarından oluşan bir de belgesel hazırladı. Görgü tanıkları, Yunan sahil güvenliğinin göçmenlerden dokuzunu kasıtlı olarak denize attığını belirtti. BBC'nin analizi, bu dokuz kişinin, Yunan karasularından çıkarılmaları ya da Yunan adalarına ulaştıktan sonra zorla geri itilmeleri sonucu öldükleri iddia edilen 40'tan fazla kişi arasında olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz yayın kuruluşu 12 kişinin bir Yunan sahil güvenlik botuna bindirildikten sonra bir sandala aktarılarak terk edildikleri görüntüleri eski bir Yunan sahil güvenlik görevlisine gösterdi. Eski sahil güvenlik görevlisi, görüşmeye ara verildiğinde sandalyesinden kalkarak ve mikrofonu hala açıkken yanındaki kişiye Yunanca konuşarak bunun "açıkça yasa dışı" ve "uluslararası bir suç" olduğunu söyledi. Tanıklar, Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri denizde geri iterken, adalara ulaşmayı başaran düzensiz göçmenlerin ise yüzü maskeli kişilerce, önce dövüldüğünü, hava sızdıran botlara bindirilerek tekrar denize terk edildiğini aktardı. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.
Ellerini arkadan bağladılar
Somali'den başka görgü tanığı da BBC'ye, Mart 2021'de Sakız adasına vardığında Yunan ordusu tarafından nasıl yakalandığını ve daha sonra Yunan sahil güvenliğine nasıl teslim edildiğini anlattı. Sahil güvenliğin onu suya bırakmadan önce ellerini arkadan bağladığını açıklayan Somalili göçmen, "Beni denizin ortasına plastik kelepçeyle bağladılar. Ölmemi istediler" sözleriyle kan donduran tanıklığını dile getirdi. "Ellerinden biri bağdan kurtulmadan önce sırt üstü durmaya çalışarak hayatta kalmayı başardığını" belirten Somalili, "Ancak deniz dalgalıydı ve gruptaki üç kişi öldü" ifadelerini kullandı. Somalili adam ise yüzerek sahile çıkmayı başardığı ve Türk sahil koruma güçleri tarafından farkedilerek kurtulduğunu söyledi. Yerel basın, sivil toplum kuruluşları ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırılarak 2020-2023 dönemindeki 15 olayın incelenmesinin ardından söz konusu dönemde 43 düzensiz göçmenin geri itmeler nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna varıldı. Geçen yıl haziran ayında yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen bir balıkçı teknesi Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında batmıştı. Gemide yüzden fazlası çocuk olmak üzere 600 kişi boğularak ölmüştü. Motoru arızalanan geminin Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından çekilerek İtalya'ya doğru sürüklenmek istendiği ve Yunan makamların yardım talebine de cevap vermediği ortaya çıkmıştı.