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Elon Musk Twitter’ı almıyor

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasından geri adım attı. İptal için Twitter’ın sahte hesapların açıklanması dahil anlaşmanın hükümlerini ihlal etmesini gerekçe gösteren Musk, Twitter’a 1 milyar dolarlık bir cayma ücreti ödeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musk Twitter’ı almıyor
Elon Musk

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk’ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı. Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada, şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Elon Musk, daha önce, Twitter anlaşmasının, “spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle” geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Musk’ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi. Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor” ifadesini kullandı.

SEBEP: SAHTE HESAPLAR

Musk’ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti. Bildirimde, Twitter’ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı. Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk’ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

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