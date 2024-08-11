Elon Musk'a açık tehdit: İngiltere'de tutuklanabilir

Londra Emniyet Müdürü, İngiltere'de devam eden aşırı sağcı, Müslüman karşıtı protestolar sırasında yabancıları internette "nefret körükledikleri" gerekçesiyle dava etmekle tehdit etti ve milyarder ve X şirketinin sahibi Elon Musk'ın potansiyel olarak dava edilebileceğini söyledi.





Komiser Sir Mark Rowley "İnsanlara kanunun tüm gücünü kullanacağız. Ve ister bu ülkede sokaklarda suç işliyor olun, ister çevrimiçi olarak daha uzaklardan suç işliyor olun, peşinize düşeceğiz" dedi.





"Klavye savaşçısı olmak sizi yasadan güvende kılmaz"





Komiser, İngiltere dışında yaşayan sosyal medya kullanıcılarının suçlanmasıyla ilgili soru sorulduğunda, "Klavye savaşçısı olmak sizi yasadan güvende kılmaz" dedi ve "Elon Musk gibi kişileri" potansiyel soruşturma hedefleri olarak adlandırdı.





Cuma günü itibarıyla 700'den fazla kişi tutuklandı , 300'den fazlası Müslüman karşıtı ayaklanmalara şüpheli katılımları nedeniyle suçlandı ve 30'dan fazlası çevrimiçi suçlarla suçlandı.





Bu suçlar, devam eden şiddetli ayaklanmaların görüntülerini paylaşmaktan veya Crown Prosecutorial Service'in "şiddet veya nefret" kışkırtıcı olarak tanımladığı içerikleri yayınlamaktan oluşuyor.





Musk da İngiltere'yi suçladı





Musk, diğer bazı eleştirmenlerle birlikte hükümeti ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ve beyaz İngiliz şüphelilerin göçmenlere kıyasla daha ağır cezalandırıldığı "iki kademeli" bir adalet sistemi işletmekle suçladı.





Musk, X'te yeni seçilen Başbakan Keir Starmer'ı bir Nazi subayına, İngiliz hükümetini ise George Orwell'in "1984" totaliter diktatörlüğüne benzeten bir dizi paylaşıma ek olarak, "İngiltere'de adalet kesinlikle eşit değil gibi görünüyor" dedi.





Telegraph gazetesinin Cuma günkü haberine göre Starmer, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yaparak "yasal ama zararlı" içeriklerin yayılmasına olanak sağlayan sosyal medya şirketlerini cezalandırmayı planlıyor.





Maddenin başlangıçta eski Muhafazakar hükümet tarafından geçirilmesi düşünülüyordu ancak Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemi Badenoch'un yasa tasarısını "incinmiş duyguları yasalaştırmak" olarak eleştirmesi üzerine geri çekildi.











