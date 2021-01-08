Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı

Türkiye’yi sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye ulaştıracak, daha geniş kapsama alanına sahip Türksat 5A uydusu uzaya gönderildi.

Fırlatma işlemi, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk´ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından gerçekleştirildi. Uydu Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Musk Twitter'dan duyurdu

Musk, fırlatmanın başladığı anların canlı görüntülerini, 41 milyon 600 bin takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından yaptığı, ‘fırlatma başlıyor’ anlamına gelen ‘Launch underway’ ifadesiyle duyurdu.

Launch underway https://t.co/wbk7ZZ0Fqx — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021

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