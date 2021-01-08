Dünya Elon Musktan Türksat 5A paylaşımı
AMERİKA

Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı

Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderildi. Musk, fırlatma anını 41 milyonu aşkın takipçisi bulunan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türksat 5A'nın fırlatılma anı.
Türksat 5A'nın fırlatılma anı.

Türkiye’yi sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye ulaştıracak, daha geniş kapsama alanına sahip Türksat 5A uydusu uzaya gönderildi.

TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
OYNAT 00:59
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatma işlemi, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk´ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından gerçekleştirildi. Uydu Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Musk Twitter'dan duyurdu

Musk, fırlatmanın başladığı anların canlı görüntülerini, 41 milyon 600 bin takipçisinin bulunduğu resmi Twitter hesabından yaptığı, ‘fırlatma başlıyor’ anlamına gelen ‘Launch underway’ ifadesiyle duyurdu.

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