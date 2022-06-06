Dünya Elon Musktan Twittera çok ağır suçlama
AVRUPA

Elon Musk'tan Twitter'a çok ağır suçlama

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Elon Musktan Twittera çok ağır suçlama
Elon Musk'tan Twitter'a suçlama

Musk'ın avukatları tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, spam ve sahte hesaplar hakkında sosyal medya şirketinden yeniden veri ve bilgi talep edildi.

Twitter'ın, Musk'ın spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddettiği belirtilen mektupta, Twitter'ın yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojilerine ilişkin ayrıntıları sağlama konusundaki teklifinin Musk'ın veri taleplerini reddetmekle eş değer olduğu kaydedildi.

Mektupta, Musk'ın şirketin test metodolojilerinin yeterli olduğuna inanmadığı, kendi analizini yapması gerektiğini açıkça belirttiği ve bunun için talep ettiği verilerin gerekli olduğu vurgulandı.

Satın alma anlaşmasının tamamlanması için talep edilen veri ve bilgilerin sağlanması gerektiği belirtilen mektupta, Musk'ın Twitter'ın bilgi edinme hakkına "aktif olarak direndiğine ve engellediğine" inandığı aktarıldı.

Bu durumun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin "açık bir ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, Musk'ın işlemi tamamlama hakkı ve anlaşmayı feshetme hakkı da dahil olmak üzere bu durumdan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.

Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti

Söz konusu mektubun basına yansımasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Twitter'dan Elon Musk'a veto
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