Elon Musk'tan Twitter'a çok ağır suçlama

Musk'ın avukatları tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, spam ve sahte hesaplar hakkında sosyal medya şirketinden yeniden veri ve bilgi talep edildi.

Twitter'ın, Musk'ın spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddettiği belirtilen mektupta, Twitter'ın yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojilerine ilişkin ayrıntıları sağlama konusundaki teklifinin Musk'ın veri taleplerini reddetmekle eş değer olduğu kaydedildi.

Mektupta, Musk'ın şirketin test metodolojilerinin yeterli olduğuna inanmadığı, kendi analizini yapması gerektiğini açıkça belirttiği ve bunun için talep ettiği verilerin gerekli olduğu vurgulandı.

Satın alma anlaşmasının tamamlanması için talep edilen veri ve bilgilerin sağlanması gerektiği belirtilen mektupta, Musk'ın Twitter'ın bilgi edinme hakkına "aktif olarak direndiğine ve engellediğine" inandığı aktarıldı.

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Bu durumun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin "açık bir ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, Musk'ın işlemi tamamlama hakkı ve anlaşmayı feshetme hakkı da dahil olmak üzere bu durumdan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.

Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti

Söz konusu mektubun basına yansımasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

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Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

FOTOĞRAF 7 Yıllardır doğrudan bir müdahalesi olmasa da Twitter üzerinde yaptığı oylamalar ve manipülasyonlar Elon Musk’ın başını sık sık ağrıtıyor. Şimdi sosyal ağı satın almasına rağmen yine tehlikeli sularda geziyor. Twitter’dan Elon Musk’a uyarı<br>Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti. Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter’ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti. Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk’a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi. Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor. Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.<br> Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter'dan Elon Musk'a veto Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter üzerindeki sahte bot hesapların tahmini oranlarını nasıl hesapladığını anlatan Elon Musk'a gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair hukuk ekibi tarafından uyarı yapıldı. BiP'te paylaş

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