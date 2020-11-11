Elvan göreve başladı

Elvan, TBMM’de yemin ettikten sonra yaptığı ilk konuşmada, “Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. Atama, Anayasanın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldı. Elvan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ettiği yeminin ardından görevine başladı. TBMM’de basın mensuplarının sorularına karşılık “Benim için de sürpriz oldu” ifadelerini kullanan Elvan, ayrıca, eski bakan Berat Albayrak ile de görüştüğünü ve sağlık sorunları nedeniyle devir teslim olmayacağını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ayrıca, yeni görevinin ilk gününde bir süredir başkanlığını yürüttüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na veda ziyareti gerçekleştirdi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçen Lütfi Elvan, burada gerçekleştirdiği toplantıyla görevine resmen başlamış oldu. Elvan akşam saatlerinde ise tekrar TBMM'ye geçerek burada yemin ederken, önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını vurguladı.

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MESAİYE RESMEN BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını açıkladı. Paylaşımında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, “Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb’im hayırlı hizmetlere vesile kılsın” değerlendirmelerinde bulundu. AK Parti hükümetlerinde daha önce de iki farklı bakanlık görevinde bulunan Elvan, son olarak ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yeminin ardından yaptığı konuşmada enflasyonla mücadelenin hız kesmeyeceğini vurguladı.

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LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962’de Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere’de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı. Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

PEK ÇOK FARKLI GÖREV ÜSTLENDİ

Elvan, AK Parti’den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. Elvan, 64. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet’te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

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Benim için sürpriz oldu

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan mesaiye başladı. Bakan olarak atamanın kendisi için de “sürpriz” olduğunu ifade eden Elvan, bakan yardımcıları ve bürokratlarıyla ilk toplantısını dün yaptı. Elvan ardından Meclis'te yemin etti. İş dünyası temsilcisi STK’lardan yapılan açıklamalarda Elvan’ın bilgisi ve tecrübesine dikkat çekildi.

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TECRÜBESİNE GÜVENİYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan ile ilgili, “Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin oldukça zorlu bir dönemden geçtiği bir dönemde, Türk özel sektörü olarak ilgili tüm kurumlarla çok yakın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

YEP HEDEFİ ESAS ALINMALI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Lütfi Elvan’ı tebrik ettiğini belirterek, “Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır” diye konuştu.