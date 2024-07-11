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Dünya

Emine Erdoğan NATO Zirvesi'nde lider eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD ziyareti ve NATO zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington’da lider eşleri ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

12:12 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Washington’da lider eşleri ile bir araya geldi.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.


NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington’da lider eşleri ile bir araya geldik.


ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi’ni ziyaret ettik.


Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk.




#Emine Erdoğan
#NATO
#ABD
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